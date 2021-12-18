"Супер Марио" и пиксельная библиотека появились на фасадах двух домов в Нижнем Тагиле

Теперь здания украшают яркие изображения. Фото: из Instagram Нижнего Тагила

На фасадах двух домов в Нижнем Тагиле появились пиксельные изображения библиотеки и "Супер Марио". Они служат не только для украшения, но и для утепления зданий.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

"Рисунок выполнен специальными металлическими кассетами, которые смонтированы на стене и служат дополнительной защитой фасада. Теперь в домах намного теплее. А на улице ярче и креативнее", - рассказали в пресс-службе.

Пиксельные фасады можно найти по адресам Октябрьский проспект, 2 и Уральский проспект, 32, корп.2. Управляющая компания, которая их установила, рассказала, что в планах на начало 2022 года украсить ещё один торец в таком же стиле.

Напомним, в этом месяце на фасаде здания Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Свердловской области появилось граффити, посвящённое будням врачей. Её герои - сотрудники нескольких отделов этого структурного подразделения.