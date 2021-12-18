В Екатеринбурге отчистят набережную и акваторию Исети за 2,1 миллиона рублей

Много внимания уделят обмелевшим участкам реки. Фото: Галина Соловьёва

В 2022 году в Екатеринбурге очистят набережную и акваторию Исети. На эти цели готовы выделить 2,1 млн рублей.

Соответствующая информация содержится в документах закупки, которую объявила администрация Екатеринбурга. Работы будут идти с апреля по ноябрь. За это время рабочие должны будут пройти 27,6 км набережной.

Они уберут отходы с акватории Исети, обмелевших её участков, видимых над поверхностью воды или торчащих из неё, оставшихся на ветках деревьев и кустарников, нависающих над водой.

Для уборки выбрали несколько участков реки:

Фото: скрин документа

В документе сказано, что рабочие должны будут выезжать на очистку водоёмов 215 раз. Наиболее тщательно будут убирать Городской пруд. Зона очистки растянется на 210 метров, на участок рабочие будут выезжать 31 раз. Столько же уборок запланировано и для участка в Историческом сквере от Плотинки до Малышева.

На эти работы из городского бюджета готовы выделить максимум 2 млн 093 тыс. 999 рублей. Подать заявку на участие в торгах можно до 27 декабря 2021 года.