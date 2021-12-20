В России расширили список возможностей для участия в конкурсе проектов благоустройства

Этот конкурс даёт возможность создавать в небольших городах интересные общественные пространства. Фото: Галина Соловьёва

Правительство России расширило список возможностей в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Теперь больше муниципалитетов могут получить возможность благоустроить свои территории.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте Правительства РФ.

Теперь в конкурсном отборе могут принять участие несколько населённых пунктов, входящих в одно муниципальное образование. Главное, чтобы численность населения этих территорий не превышала 100 тыс. человек.

Кроме этого, в голосовании за лучший проект благоустройства сможет принять более количество жителей. Теперь горожане смогут отправлять свои предложения в орган местного самоуправления в электронной форме. Такая опция стала доступна за счёт внедрения в России единой цифровой платформы для голосования жителей по вопросам благоустройства.

Изменения также позволят исключить ситуации, когда в ходе благоустройства меняется концепция и жители видят совершенно не то, за что голосовали.

"Теперь в заявке на участие в конкурсе претенденты будут указывать более подробную информацию о проекте, в том числе площадь благоустройства и перечень функциональных зон с их описанием. Эти сведения также будут зафиксированы в соглашении о предоставлении гранта на реализацию проекта", - говорится на сайте кабмина.

На реализацию проектов победители получают гранты из федерального бюджета – от 35 млн до 100 млн рублей. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

Напомним, в 2022 году Свердловскую область на конкурсе по благоустройству представят 13 муниципалитетов.