На Среднем Урале утвердили тарифы на горячее водоснабжение в 2022 году

Тариф на отопление в Екатеринбурге с 1 июля увеличится на 92 рубля 55 копеек, до 1 981 рубля 55 копеек. Фото: Павел Ворожцов.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила тарифы на горячее водоснабжение в 2022 году. В первом полугодии тариф на отопление в Екатеринбурге останется прежним - 1 888 рублей 96 копеек, а с 1 июля он увеличится на 92 рубля 55 копеек, до 1 981 рубля 55 копеек.

Документ "Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения" опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации Свердловской области. Утверждённые тарифы на горячее водоснабжение по городам (с учётом НДС):

Нижний Тагил:

ООО "ТагилТеплоСбыт": с 1 января по 30 июня - 1 394,46 рубля, с 1 июля по 31 декабря - 1 447,84 рубля;

АО "Регионгаз-инвест": с 1 января по 30 июня - 1 736,28 рубля, с 1 июля по 31 декабря - 1 809,91 рубля;

Богданович:

МУП "Теплоснабжающая организация городского округа Богданович": с 1 января по 30 июня - 2 046,49 рубля, с 1 июля по 31 декабря - 2 116,55 рубля;

Каменский ГО:

АО "Синарская ТЭЦ": с 1 января по 30 июня - 2 737,80 рубля, с 1 июля по 31 декабря - 2 817,19 рубля.

Напомним, в середине ноября Правительство РФ утвердило максимальные пределы роста квартплаты в регионах на 2022 год. В Свердловской области плата за коммунальные услуги вырастет на 2,9% - это минимальное подорожание среди всех регионов России.