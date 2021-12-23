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23 декабря 2021, 16:41

Владимир Путин дал оценку реализации мусорной реформы

Владимир Путин

Владимир Путин рассказал про мусорную реформу, отвечая на вопрос журналиста из Ленинградской области. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал о темпах реализации мусорной реформы. Работа по раздельному сбору мусора идёт с опережением плана на 40%.

Об этом глава государства сообщил во время ежегодной пресс-конференции с журналистами.

"Одним из первых шагов было обеспечить раздельно концентрацию мусора. Где-то с опережением плана идём, где-то в 40%. Это выше запланированных показателей", - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что это также касается объектов, где перерабатываются отходы, и новых полигонов. Президент заверил, что по всем направлениями идёт работа, и она движется по темпам выше запланированного.

Напомним, прошлая 16-я ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина длилась 4 часа 29 минут. Мероприятие стартовало в 14:06 по уральскому времени, а завершилось в 18:35. Нвнешняя пресс-конференция - 17-я для лидера РФ.

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Областная газета Свердловской области

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