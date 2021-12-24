В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии провалился асфальт

Сотрудники коммунальных служб устраняют аварию с ночи. Фото: пресс-служба УК "Академический"

В ночь на пятницу в Академическом районе Екатеринбурга произошла коммунальная авария. Её последствия устраняют до сих пор.

Прорыв на магистральных сетях холодного водоснабжения произошёл в районе пересечения улиц Краснолесья – Вильгельма де Геннина. На время без горячей и холодной воды оставались жильцы девяти домов. Уже к утру воду запустили по резервной ветке.

Как сообщили в пресс-службе УК "Академический", рядом с домом №31 по Вильгельма де Геннина провалился асфальт и разлилась вода. Затопило часть дороги.

Фото: пресс-служба УК "Академический"

Проезжую часть расчистила техника МБУ "ДЭУ Ленинского района" с применением противогололёдных материалов. Сотрудники управляющей компании приняли активное участие в устранении последствий аварийной ситуации. Дворники убрали ледяную корку, образовавшуюся на пешеходных зонах и аллеях.

Фото: пресс-служба УК "Академический"

В настоящий момент специалисты устанавливают место повреждения на магистральных сетях. Будет произведён ремонт и восстановление трубопровода.

Добавим, утром из-за аварии в районе образовались пробки. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас на Вильгельма де Геннина в сторону Краснолесья большой затор.

Фото: Яндекс.Карты

Ранее "Областная газета" сообщала, что из-за коммунальной аварии в уральской столицы перекрыли улицу Серова.