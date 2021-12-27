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Общество / Благоустройство и ЖКХ
27 декабря 2021, 13:24

Жители посёлка под Екатеринбургом испытывают трудности с электричеством

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Электроснабжение посёлка Косулино будет восстановлено в течение дня. Фото: Алексей Кунилов.

На территории Белоярского городского округа произошло кратковременное технологическое нарушение на линии 10 кВ. Трудности с электричеством испытывают жители посёлка Косулино.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе "Россети Урал", нарушение было зафиксировано накануне вечером. Клиентов оперативно запитали по резервной схеме. Однако неполадки всё ещё отмечаются.

"В настоящий момент энергетики создают специальную ремонтную схему для минимизации последствий для потребителей, чтобы провести необходимые работы. В связи с этим могут быть кратковременные отключения электроэнергии в Косулино в течение дня", - заявили изданию, уточнив, что до нормализации ситуации к соцобъектам подключат дизель-генераторы.

Отмечается, что на ряде улиц возник неполнофазный режим - ухудшилось качество напряжения. Проблему предполагается решить в ближайшее время. Электроснабжение посёлка Косулино будет восстановлено в течение дня.

Областная газета Свердловской области

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