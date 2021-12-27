В следующем году в Первоуральске начнётся модернизация централизованной системы теплоснабжения

В настоящее время Первоуральск входит в число муниципалитетов с самой ненадёжной инженерной инфраструктурой. Фото: Галина Соловьёва.

В следующем году в Первоуральске приступят к крупномасштабной модернизации централизованной системы теплоснабжения. Такие меры помогут стабилизировать техническое состояние инженерной инфраструктуры и улучшить качество коммунальных услуг.

Проект реализуют в рамках концессионного соглашения между администрацией Первоуральского ГО, правительством Свердловской области и ПАО "Т Плюс". По нему предстоит реконструировать и модернизировать порядка 400 км тепловых сетей, 47 центральных теплопунктов. В перечень также входят по семь насосных станций, павильонов и котельных. Расходы на проведение этих работ составят 3,5 млрд рублей.

Как сообщает областной департамент информполитики со ссылкой на региональное МинЖКХ, в настоящее время Первоуральск входит в число муниципалитетов с самой ненадёжной инженерной инфраструктурой. В числе проблем: высокая аварийность на сетях, огромные потери ресурса, низкое качество теплоснабжения и горячего водоснабжения. Решить их можно за счёт механизмов концессии.

На первом этапе предстоит провести реконструкцию квартальных сетей. Затем модернизируют центральные теплопункты с восстановлением циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения. Также приступят к строительству и реконструкции котельных.

Добавим, в настоящее время в сфере ЖКХ региона действует 51 концессия на общую сумму 51,5 млрд рублей. Благодаря реализованным проектам, удалось на 19% снизить аварийность на коммунальных сетях. Соответственно улучшилось и качество предоставляемых коммунальных услуг. Эти изменения ощутили на себе свыше 130 тысяч жителей области.

В начале декабря "Областная газета" писала, что замена всех изношенных коммунальных сетей в Свердловской области будет стоить около 31 млрд рублей. В обновлении нуждается более половины коммуникаций.