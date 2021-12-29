Жителям свердловской деревни вернули электричество после обрыва проводов

Жителям деревни Шайдурово Сысертского ГО вернули электричество. Вчера там зафиксировали обрыв провода неустановленной техникой.
Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе "Россети Урал", в населённом пункте был зарегистрирован акт незаконного вмешательства в работу линии электропередачи.
"Как только бригады завершили плановые работы и необходимые переключения в соседних населённых пунктах - выдвинулись по данной заявке. Ночью в Шайдурово работы были завершены. Клиенты получают электроэнергию в полном объёме", - уточнили изданию.
Ранее трудности с электричеством испытывали жители посёлка Косулино.