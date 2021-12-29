В Екатеринбурге выбрали концепцию благоустройства улицы Вайнера

Архитекторы предложили убрать пёстрые вывески с фасадов домов. Фото: предоставлено Открытым консорциумом

Жители Екатеринбурга выбрали концепцию благоустройства главной пешеходной улицы города. Они поддержали проект без пёстрых вывесок и с пешеходным переходом через ул. Малышева.

В голосовании приняли участие 1 216 человек. Большинство опрошенных (873 жителя) проголосовали за проект Открытого консорциума.

Архитекторы предложили идеи по функциональному зонированию, малым архитектурным формам, озеленению, типам светильников, мощению, фасадам. Они продумали единый дизайн-код, который можно применять к вывескам на всех домах улицы.

Кроме этого, проект включает в себя обустройство прилегающих улиц. На ул. Попова авторы предлагают оставить парковку, а в праздничные и выходные дни размещать там сцену или ярмарочные павильоны. Через ул. Малышева предлагается сделать наземный переход, а подземный – передать в пользование коммерсантам.

На пересечении Вайнера и Попова может появиться логотип Екатеринбурга, а у ТЦ "Пассаж" – историческая карта города. Согласно проекту, в Театральном переулке появится больше летних и всесезонных кафе.

Концепцию возьмут за основу при дальнейшей разработке проекта реконструкции улицы.

Напомним, голосование за идею благоустройства ул. Вайнера началось ещё в сентябре. Тогда было три участника. В декабре свои проекты представили ещё два архитектурных бюро, один из которых и стал победителем.

Фото: предоставлено Открытым консорциумом