Программу газификации в Свердловской области впервые продлили на 10 лет

К 2030 году природным газом планируется обеспечить более 50 тыс. частных домов. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о расширении программы газификации в регионе. Впервые в истории Среднего Урала план развития газовой инфраструктуры утвердили на 10 лет.

Ранее программа газификации устанавливалась на 5 лет. По поручению Президента РФ Владимира Путина и в связи с последними изменениями в российском законодательстве одним из главных направлений программы стало бесплатное доведение газа до границ земельных участков собственников.

"Неотъемлемой частью процесса газификации территорий, помимо строительства новой инфраструктуры, стали мероприятия по увеличению пропускной способности действующих газовых сетей для дополнительного подключения к ним частных домовладений", – сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Согласно графику, прописанному в указе, к 2030 году природным газом планируется обеспечить более 50 тыс. частных домов. В следующем году доступ к голубому топливу получат уже 31,5 тыс. домовладений.

Напомним, что к концу ноября заявки на социальную газификацию подали 12,8 тыс. свердловчан. В следующем году на подведение газа к домовладениям власти Среднего Урала выделят почти 428 млн рублей.