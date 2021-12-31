Энергетики назвали причину перебоев с электричеством в двух свердловских посёлках

Посёлки Косулино и Лесной — проблемные территории. Там фиксируется высокая нагрузка на электросеть. Фото: Алексей Кунилов

В двух населённых пунктах Свердловской области вновь фиксируются перебои с электроэнергией. Речь идёт о посёлках Косулино и Лесном.

Электросети не справляются с нагрузкой, рассказали «Областной газете» в пресс-службе «Россети Урал». Изданию уточнили, что в последние несколько дней в Косулино проводился целый комплекс работ по усилению схемы. С этим и были связаны ограничения.

«Вчера вечером в Косулино подачу электроэнергии возобновили, но в коттеджном посёлке Лесной был вновь зафиксирован рост нагрузки. Оперативно-выездная бригада находилась на месте. Специалисты выполнили необходимые работы и к 00:00 запитали жителей этого коттеджного посёлка», — отметили в пресс-службе, заявив, что территория проблемная. Работы по переустройству сети там будут проводиться в следующем году.

Кстати, чтобы стабилизировать ситуацию в коттеджном посёлке Чистые Росы (он также расположен близко к Косулино), энергокомпания направила в 2021 году порядка 100 млн рублей.

По уточнённым данным технических специалистов, заявленная мощность всего посёлка Лесного при подаче заявки на присоединение — 150 кВт. При этом фактическое потребление в 5 раз выше. Это может вывести из строя оборудование. В результате пострадают жители Косулино и близлежащих коттеджных посёлков и СНТ.

«Мы направили в адрес руководителей коттеджного посёлка обоснованную претензию и требование привести потребление их энергопринимающих устройств к заявленной мощности... Нам действительно очень жаль, что страдают люди. Наши бригады дежурили и продолжают дежурить в этом населённом пункте, фактически решая вопросы, о которых могли заблаговременно позаботиться владельцы коттеджного посёлка», — подчеркнул представитель «Россети Урал».

Официальная претензия в адрес владельцев посёлка:

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