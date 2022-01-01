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1 января 2022, 12:00

Глава Екатеринбурга утвердил проект изменения северного берега Шарташа

Шарташ

На Шарташе также хотят построить термальный комплекс "Баден-Баден". Фото: Галина Соловьёва

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для реконструкции улиц Блюхера, Проезжей, Губахинской, Трудовой. Предполагается строительство улицы Отдыха с рекреационной зоной на северном берегу озера Шарташ.

Согласно проектам, от трамвайного кольца на Блюхера до Шарташского лесопарка построят велопешеходный мост, также на территории рекреационной зоны появятся дорожки для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, планируется обустроить автобусную остановку в направлении Берёзовского.

О том, что Алексей Орлов подписал соответствующий градостроительный документ, в мэрии города рассказали сегодня, 1 января.

Напомним, что в прошлом году гордума Екатеринбурга одобрила перевод участка на северном берегу Шарташа в границах улиц Проезжей – Кленовой – Дачной из зоны Р-1 в зону Р-4. Отличие в том, что в зоне Р-1 минимальная площадь озеленения должна быть не менее 90%, а в зоне Р-4 допускается капстроительство. Там планируется разместить входную группу "Огонёк". Подобные изменения ждут участок, на котором хотят построить термальный комплекс "Баден-Баден".

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На северной стороне Шарташа отремонтируют почти 3 километра дорог.

Фото: проект
Фото: проект
Областная газета Свердловской области

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