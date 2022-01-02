Прокуратура Екатеринбурга начала проверку из-за отключения 51 дома от тепла

Произошло повреждение тепломагистрали в районе дома № 33 по ул. Родонитовой. Фото: Галина Соловьёва

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга заинтересовалась приостановкой подачи горячей воды и тепла в дома на Ботанике. Сроки восстановления теплоснабжения сдвинулись с 18:00 на 20:00 2 января.

По данным прокуратуры, это всё же аварийная ситуация. Произошло повреждение тепломагистрали в районе дома № 33 по ул. Родонитовой. Из-за этого ​ограничено теплоснабжение и подача горячей воды в 51 многоквартирном доме по ул. Академика Шварца, Крестинского, Родонитовой, по Тбилисскому бульвару, а также в двух больницах, двух детских садах и трёх школах.

"​В здании прокуратуры района организовано дежурство оперативных сотрудников, проводятся надзорные мероприятия.​ ​В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о бесперебойном снабжении населения коммунальными ресурсами. ​По её результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Днём энергетики сообщили "Областной газете", что приостановка подачи коммунальных благ на Ботанике не связана с коммунальной аварией. Там ведётся превентивный ремонт. Диагностической бригадой выявлен свищ на трубопроводе диаметром 300 мм. "Основная наша задача – обеспечить надёжность подачи коммунальных благ. Через два дня ожидается понижение температуры воздуха, поэтому ремонт лучше провести до этого, когда на улице -3 градуса. Приносим извинения за доставленные неудобства", – рассказали в пресс-службе свердловского филиала ПАО "Т Плюс".

Добавим, что сегодня без тепла также стались 135 домов и 11 социально-значимых объектов в Верхней Салде. Речь идёт о домах на ул. Спортивная, Устинова, Воронова, Энгельса, Восточная, Карла Маркса, где проживают 17 600 человек. Устранить аварию планируется до вечера.