За новогодние праздники в Свердловской области вывезли более 33 тысяч тонн мусора

Перебоев с вывозом мусора зафиксировано не было. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области подсчитали, сколько мусора выбросили жители региона за новогодние праздники. На полигоны вывезли свыше 33 тысяч тонн отходов.

С 1 по 9 января в городах и населённых пунктах региона утилизировали почти 33,6 тысячи тонн мусора. Состояние контейнерных площадок и своевременный вывоз отходов отслеживалось в непрерывном режиме.

"Сбоев и нарушений в работе операторов, а также в графиках сбора и вывоза мусора на полигоны в период праздничных дней не выявлено. В общей сложности в работе по сбору и транспортировке отходов на полигоны было задействовано 1 692 человека и 564 единицы спецтехники", – сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Региональные операторы сообщают, что из Екатеринбурга и муниципалитетов, которые обслуживает ЕМУП "Спецавтобаза", было утилизировано более 23 тысяч тонн мусора. Ещё свыше 4,7 тысячи тонн отходов вывезли с территорий Западного административно-производственного объединения, которое обслуживается ООО "ТБО "Экосервис". Из населённых пунктов, входящих в зону ответственности ООО "Рифей", отвезли на полигоны около 5,8 тысячи тонн мусора.

Напомним, к концу 2021 года муниципалитеты Свердловской области получили 1,1 млрд рублей на решение вопросов в сфере ЖКХ.