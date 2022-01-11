В Екатеринбурге на ЖБИ ночью разлилась холодная вода

На месте уже работают коммунальщики, потребуются раскопочные работы. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге в ночь на 11 января произошла коммунальная авария в районе дома на Сыромолотова, 7. Холодная вода разлилась вдоль дома и затопила парковку с машинами.

В результате дороги и тротуары на ЖБИ превратились в каток, а колёса некоторых автомобилей вмёрзли в образовавшийся лёд. Без воды остался близлежащий дом, на Высоцкого, 14.

На месте уже работают коммунальщики. Для устранения последствий аварии потребуются раскопочные работы, сообщили "Областной газете" в пресс-службе МУП "Водоканал". Там также пообещали помогать всем водителям, которым понадобится помощь с выездом с парковки.

"Авария произошла на трубопроводе диаметром 200 мм. Бригада цеха благоустройства работала на месте ночью, чтобы не допустить излив на проезжую часть. Сейчас дополнительно для очистки территории от наледи развёртываем на месте 5 единиц техники и 3 бригады цеха благоустройства. После получения согласования приступим к земляным работам", - рассказали в "Водоканале".

Напомним, что в новогодние праздники коммунальные аварии происходили на улицах Юмашева и Родонитовой.