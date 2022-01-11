Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
11 января 2022, 08:03

В Екатеринбурге на ЖБИ ночью разлилась холодная вода

В Екатеринбурге на ЖБИ ночью разлилась холодная вода

На месте уже работают коммунальщики, потребуются раскопочные работы. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге в ночь на 11 января произошла коммунальная авария в районе дома на Сыромолотова, 7. Холодная вода разлилась вдоль дома и затопила парковку с машинами.

В результате дороги и тротуары на ЖБИ превратились в каток, а колёса некоторых автомобилей вмёрзли в образовавшийся лёд. Без воды остался близлежащий дом, на Высоцкого, 14.

На месте уже работают коммунальщики. Для устранения последствий аварии потребуются раскопочные работы, сообщили "Областной газете" в пресс-службе МУП "Водоканал". Там также пообещали помогать всем водителям, которым понадобится помощь с выездом с парковки.

"Авария произошла на трубопроводе диаметром 200 мм. Бригада цеха благоустройства работала на месте ночью, чтобы не допустить излив на проезжую часть. Сейчас дополнительно для очистки территории от наледи развёртываем на месте 5 единиц техники и 3 бригады цеха благоустройства. После получения согласования приступим к земляным работам", - рассказали в "Водоканале".

Напомним, что в новогодние праздники коммунальные аварии происходили на улицах Юмашева и Родонитовой.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.01.2022, 15:00 / Политика
Свердловское законодательство скорректируют с учётом федерального закона о единой системе публичной власти
11.01.2022, 14:38 / Общество
Алексей Орлов продлил работу ледового городка в Екатеринбурге на две недели
11.01.2022, 14:37 / Общество
Сокол-сапсан в Свердловской области оказался в демографической яме
11.01.2022, 14:29 / Общество
В Свердловской области начали готовиться к весеннему половодью
11.01.2022, 14:15 / Общество
В России зарегистрировали ещё 17 525 случаев коронавируса