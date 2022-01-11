На месте разлива воды на ЖБИ в Екатеринбурге начались раскопки

Последствия коммунальной аварии обещают устранить к концу дня. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге устраняют последствия ночной коммунальной аварии в районе дома на Сыромолотова, 7. Сейчас на месте разлива ведутся раскопки и восстановительные работы.

Утром 11 января на ЖБИ побывал корреспондент "Областной газеты". Он сообщил, что коммунальщики уже активно вели работы. Как и обещали в МУП "Водоканале", спецтехника и рабочие помогали выезжать машинам из двора. Некоторые автомобили за ночь успели вмёрзнуть в образовавшийся лёд.

Фото: Алексей Кунилов

Аварийные бригады сначала заваливали снегом выезды на центральные улицы, чтобы не допустить разлива воды и не создать пробок в городе. Затем место аварии и прилегающие дворы расчищали.

Фото: Алексей Кунилов

В МУП "Водоканал" "Областной газете" сообщили, что ремонтные работы и работы по устранению последствий аварии планируется завершить к концу этого дня.

Фото: Алексей Кунилов

"После получения согласования приступили к земляным работам. Авария произошла в 1:30 11 января на трубопроводе диаметром 200 мм. Бригада цеха благоустройства работала на месте ночью, чтобы не допустить излив на проезжую часть. Утром дополнительно для очистки территории от наледи на месте работали 5 единиц техники и 3 бригады цеха благоустройства. Отключён от воды один дом – на Высоцкого, 14", – рассказали "Областной газете" в пресс-службе МУП "Водоканал".