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Общество / Благоустройство и ЖКХ
12 января 2022, 15:28

В Свердловской области разработан план социальной газификации домовладений

Частный дом.

Познакомиться с планом-графиком можно на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ. Фото: Алексей Кунилов.

На Среднем Урале разработан пообъектный план-график социальной газификации. Он сформирован в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина.

Ознакомиться с документом можно на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ. В нём указаны населённые пункты, улицы и конкретные дома. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, также можно найти информацию об условиях и правилах техприсоединения к газовой инфраструктуре, сроках подведения сетей. Есть даже калькулятор для расчёта примерной стоимости газификации в границах земельных участков.

Свердловчане могут в этом разделе сайта подать заявку на бесплатное техприсоединение к газовой инфраструктуре. Речь идёт не только о тех, кто планирует решить этот вопрос в ближайшее время, но и о людях, рассматривающих такую возможность в долгосрочной перспективе. Кроме того, на сайте можно узнать о мерах социальной поддержки при подключении газа к домам. Здесь же размещены контакты и данные о газораспределительных организациях (ГРО), обслуживающих населённые пункты.

В целом, по информации регионального министерства энергетики и ЖКХ, от свердловчан в адрес Единого оператора газоснабжения поступило уже более 16,5 тысяч заявок.

В конце декабря "Областная газета" писала, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о расширении программы газификации в регионе. Впервые в истории Среднего Урала план развития газовой инфраструктуры утвердили на 10 лет. Ранее эта программа устанавливалась на 5 лет.

Областная газета Свердловской области

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