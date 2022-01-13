Три дома и автотранспортная компания в Заречном остались без холодной воды

После окончания работ возможно временное ухудшение качества холодной воды по органолептическим показателям. Фото: Нина Георгиева.

С 9 утра жильцы нескольких домов в Заречном остались без холодной воды. Причиной отключения стала аварийная ситуация на трубопроводе ХВС в районе ул. Лермонтова, 13 и ул. Мира, 2.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, в зону отключения попадают объекты по ул. Лермонтова, 1, 3, 5, а также автотранспортная компания «БАЭС-Авто». Воды там не будет до окончания ремонтных работ. Конкретное время не называется.

При этом горожан предупреждают, что после окончания работ возможно временное ухудшение качества холодной воды по органолептическим показателям. Речь идёт о мутности и цветности.