На догазификацию домовладений Среднего Урала потребуется не менее 5,5 миллиардов рублей

В 2021 году в рамках программы догазификации построено более 212 км газораспределительных сетей. Фото: Галина Соловьёва

На догазификацию домовладений в населённых пунктах Свердловской области потребуется не менее 5,5 млрд рублей. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

При этом 5 млрд рублей будут выданы в виде займа газораспределительным организациям региона структурой "Газпрома", являющейся единым оператором газификации. Планируется, что погашение будет преимущественноза счёт тех объектов, которые возведут на эти средства.

"То есть затраты не лягут на потребителей", — пояснил Николай Смирнов.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области, в 2021 году в рамках программы догазификации построено более 212 км газораспределительных сетей. Они дали возможность подключиться 8 828 домовладениям, из которых почти 4 тысячи уже это сделали. Всего на Среднем Урале поступило более 17,5 тысяч заявок на догазификацию.

В начале января "Областная газета" сообщала, что в нашем регионе разработан пообъектный план-график социальной газификации. Он сформирован в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Ознакомиться с документом можно на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ. В конце декабря наше издание писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о расширении программы газификации в регионе. Впервые в истории Среднего Урала план развития газовой инфраструктуры утвердили на 10 лет. Ранее эта программа устанавливалась на 5 лет.

Читайте также: Свердловчанка добилась газа для себя и соседей.