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Общество / Благоустройство и ЖКХ
17 января 2022, 21:00

На формирование комфортной среды в сёлах Свердловской области выделят 120 миллионов рублей

Дети в снегу

В сельских территориях дворовые площадки редко ремонтируются. Фото: Галина Соловьёва

С 2022 года сёла Среднего Урала впервые смогут участвовать в программе формирования комфортной городской среды. На благоустройство общественных территорий в этих населённых пунктах в бюджете региона предусмотрено 120 млн рублей.

Об этомсегодня заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Он сказал, что данная программа расширена, для того чтобы и жители уральских сёл чувствовали комфорт. Какие именно территории попадут в эту программу не уточняется — в настоящее время идёт отбор.

"Рассчитываем, что в год порядка пяти-шести объектов будут появляться в сельских населённых пунктах", — подчеркнул Николай Смирнов. По его словам, ожидается, что в будущем финансирование этой программы увеличится.

О том, что с 2022 года уральские сёла смогут участвовать в программе комплексного благоустройства, "Областная газета" писала в середине декабря прошлого года. Стоимость проектов — от 15 до 50 млн рублей. Сумма зависит от количества жителей населённого пункта. Для городов и сёл, в которых проживают от 8 тысяч человек и более, предельная стоимость комплексного благоустройства — 50 млн рублей. Для населённых пунктов с численностью 6-8 тысяч человек включительно — 45 млн рублей. Для городов и сёл с населением 4-6 тысяч человек — 35 млн рублей. Там, где проживает 2-4 тысячи человек — 25 млн рублей. Если количество жителей населённого пункта до 2 тысяч человек, то на реализацию проекта выделят до 15 млн рублей. Средства на благоустройство предоставят по результатам конкурсного отбора муниципальных заявок.

Областная газета Свердловской области

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