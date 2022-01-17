Определили подрядчика, который займётся капремонтом Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Масштабная реконструкция пройдёт в Нижнем Тагиле. Фото: Павел Ворожцов

Стало известно, кто будет проводить капитальный ремонт Привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Подрядчика выбрали на две недели раньше окончания приёма заявок.

Постановление о совершении крупной сделки подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Оно размещено на сайте администрации города.

"Дать согласие муниципальному унитарному предприятию "Тагилдорстрой" на совершение крупных сделок — заключение контракта на "Капитальный ремонт транспортного узла в границах улиц: проспект Ленина, Садовая, Заводская, Кушвинская, Бондина, Товарный двор муниципального образования город Нижний Тагил" по результатам открытого конкурса в электронной форме", — говорится в документе.

Напомним, конкурс на поиск подрядчика для реконструкции Привокзальной площади открыли 30 декабря 2021 года. Заявки принимались до 31 января 2022 года. В настоящее время на сайте госзакупок нет никакой информации об итогах проведения аукциона. Стоимость контракта составляла 276 млн 732 тыс. рублей.