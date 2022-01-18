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Общество / Благоустройство и ЖКХ
18 января 2022, 14:13

Алексей Шмыков поручил полностью завершить догазификацию Каменского района к 2025 году

Газ

По мнению Алексея Шмыкова, нынешний проект догазификации южной части Каменского района требует доработки. Фото: Алексей Кунилов

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков по поручению Евгения Куйвашева изучил ситуацию с догазификацией Каменского района. Главе района Сергею Белоусову и профильным министрам поручено доработать проект и завершить его реализацию в 2025 году.

Напомним, несколько лет назад был подготовлен проект межпоселкового газопровода высокого давления от Каменска-Уральского через сёла Барабановское, Сипавское и Пирогово. Этот проект получил положительное заключение госэкспертизы в 2019 году — его реализация оценивалась в 222 млн рублей.

По мнению Алексея Шмыкова, проект газопровода требует доработки.

"Нужно пересчитать реальную стоимость в ценах 2022 года, получить положительное заключение министерства экономики и разбить его реализацию на три года. На 2022 год необходимо запланировать его согласование, а на 2023–2025 годы — непосредственно строительство", — передаёт слова первого замгубернатора департамент информполитики Свердловской области.

Соответствующие поручения Алексей Шмыков дал главе Каменского района Сергею Белоусову, министру АПК Артёму Бахтереву, министру экономики Денису Мамонтову, министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову. Реализацию проекта первый замгубернатора взял под личный контроль.

К слову, на прошлой неделе "Областная газета" сообщала, что на Среднем Урале сформирован поадресный план-график социальной догазификации. В числе тех, чьи дома попали в этот список, оказалась и жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина, которая во время прошлогодней "Прямой линии" обратилась к президенту России Владимиру Путину по поводу отсутствия газа в посёлке Медный Рудник.

Областная газета Свердловской области

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