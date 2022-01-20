Сёла Свердловской области получат почти миллиард рублей на развитие территорий

Сёла, как правило, не могут похвастаться развитым благоустройством. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области на создание современного облика сельских территорий направят почти миллиард рублей. Программа распределения средств рассчитана на два года.

Документ был принят 20 января на заседании правительства региона. В 2022 году на создание современного облика сёл предусмотрено 485 млн рублей, в 2023 году — 460 млн. Деньги будут направлены на капитальные ремонты и строительство соцобъектов, газификацию территорий и реализацию проектов в сфере коммунального хозяйства.

На эти средства в ближайшие два года капитально отремонтируют Центр культуры и искусства и реконструируют очистные сооружения канализации в Рефтинском. В 2022 году завершат строительство школы в Пышме на 440 мест и ФОКа в посёлке Пионерском Ирбитского ГО, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

На газификацию села Знаменского Ирбитского района направят более 7 млн рублей. Также запланированы работы по благоустройству сельских территорий в городском округе Богданович и строительство инженерной и транспортной инфраструктур в селе Сажино Артинского ГО.

Напомним, кроме этого, с 2022 года уральские сёла смогут участвовать в программе комплексного благоустройства. На эти цели направят 120 млн рублей.