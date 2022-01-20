Государство надавило на газ

Староуткинск получил газопровод в марте 2019 года – к 290-летию посёлка. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области к частным домам жителей начали бесплатно подводить газ. Практически во всех муниципалитетах идёт строительство газоотводов от магистральных газовых сетей до границ земельных участков собственников домовладений. Областной министр энергетики и ЖКХ Николай СМИРНОВрассказал «ОГ», за чей счёт ведутся работы и сколько времени на них уходит.

Кому газ

- Николай Борисович, весной прошлого года Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о разработке программы бесплатной догазификации населённых пунктов. С октября она заработала по всей стране, в том числе и в нашем регионе. Свердловчане воспользовались ею?

- Президент принял правильное решение — программа оказалась востребованной. На сегодняшний день в газовые компании уже поступило 18 тысяч заявок от жителей Свердловской области. Думаю, в ближайшее время поток заявок будет только расти, ведь многие люди ещё «раскачиваются» — оценивают возможности своих домовладений, изучают документы. Мы рассчитываем к началу 2023 года газифицировать 31 тысячу жилых домов в регионе, а к 2028 году - свыше 35 тысяч. Программа будет действовать до 2030 года, так что время подать заявку у людей есть.

Фото: Владимир Мартьянов

- Если смотреть в государственном масштабе, 18 тысяч - это много или мало?

- Это хороший показатель, Свердловская область - в двадцатке регионов-передовиков в этом вопросе. Есть субъекты РФ, где вообще нет ни одной заявки. По этическим соображениям не буду их озвучивать. Есть и абсолютный лидер — Ямало-Ненецкий автономный округ, где 80 процентов населения подали заявки. Но количество жителей там намного меньше, чем в нашем регионе.

- Догазификация подразумевает строительство в населённых пунктах газоотводов — от магистрального газопровода до границ земельных участков собственников жилья. Теперь эту услугу оплачивают газовики. Откуда такие деньги?

- У программы два источника финансирования — это средства корпорации «Газпром» как единого оператора газоснабжения по стране и деньги газораспределительных организаций. Никакой финансовой нагрузки на бюджет области, на юридических и физических лица нет и не будет. В ближайшее два года газовые компании вложат 5,5 млрд рублей в территории Свердловской области. Такую сумму удалось согласовать нашему губернатору Евгению Куйвашеву. Деньги Газпрома - 5 млрд. Корпорация даёт беспроцентный займ региональным операторам, в нашем случае — Газэксу. А он уже распределяет его по региону. После строительства сети остаются в собственности Газпрома - таким образом обеспечивается возврат займа. Ещё 500 млн выделяют газораспределительные организации, это их спецнадбавка, проще говоря, инвестиции.

- А где уже идёт строительство?

- В Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Ирбите, Краснотурьинске, Сысертском районе и других округах. 1 065 домовладений фактически получили газоотводы, жители уже приобрели и установили оборудование внутри своих домов. Сроки строительства вполне адекватные: газовикам даётся 30 дней на рассмотрение документов собственника и оформление договора, и 30 дней - на "врезку" дома в газопровод, при условии, что труба проходит в 10-20 метрах от жилья. Как раз такие домовладения мы в первую очередь и обеспечили газом. Если же нужно построить газоотвод длиной 30 метров и более, в этом случае на строительные работы даётся минимум 100 дней.

Потратил? Компенсируй!

- Не все уральцы позитивно оценивают программу. Говорят, бесплатный сыр — только в мышеловке…

- На самом деле мнение жителей сильно изменилось. Скептиков сначала действительно было много. Прошлым летом, когда мы проводили опрос населения и на его основе формировали областной план-график догазификации, люди не верили в это. А когда увидели реальное строительство, пошли заявки.

- Но ведь людям всё равно придётся платить за подключение к газопроводу, и это серьёзные суммы…

- Да. Собственники домовладений за свой счёт приобретают оборудование: газовые котлы, плиты, радиаторы. Делают разводку по дому, оплачивают подключение. То есть они вкладывают средства в комфорт на своей личной территории. В среднем это обходится в 100-120 тысяч рублей. Заявляясь в программу, люди об этом знают. Расходы можно компенсировать, в нашем регионе действует ряд законов, где это прописано. Малоимущим семьям, пенсионерам, инвалидам возвращается по 70 тысяч рублей. Также на газификацию можно направить областную часть материнского капитала.

- В чём же тогда экономия?

- Объясню на конкретном примере. В Белоярском районе есть село Косулино, где проживают 2,5 тысячи человек. Много лет жители этого села не могли подключиться к газопроводу, так как на территории был дефицит газа. А чтобы дотянуть сеть до той точки, где газ реально было получить, требовалось от 2 до 12 млн рублей — в зависимости от удалённости домов. Людям эти деньги никогда не собрать. Сейчас, когда программа заработала, эти расходы взяли на себя газовики. Вдобавок в селе модернизировали газораспределительную станцию (ГРС). Жителям осталось только подключиться. Речь идёт об экономии в миллионы рублей.

- Есть ещё один момент: не все дома технически готовы к подключению. Как людям быть в таком случае?

- Действительно, в области есть дома в очень плохом состоянии, и устанавливать газовые котлы в них нельзя, хотя жители имеют право на бесплатную догазификацию. Выход здесь только один - ремонтировать дома либо пристраивать к дому отдельное помещение - под котельную. Ещё есть территории, где построены магистральные газопроводы, но излишков газа нет, чтобы подключить абсолютно все домовладения. Люди могут подавать заявки, но в этом случае сроки строительства будут дольше, так как сначала необходимо модернизировать ГРС или построить новый газопровод, который технически способен подать больший объём газа. Могу обрадовать жителей - недавно Газпром принял решение обновить две крупные ГРС — в Сухом Логе и Сысерти, где очень высокий спрос на газ. Работы начнутся с 2023 года, решить вопрос помог наш губернатор.

Газ - он наш Вот что рассказали журналисты муниципальных СМИ: - В конце декабря у нас в Пышминском районе было 360 заявок на бесплатную догазификацию, а сейчас 540. Народ идёт, - говорит редактор газеты "Пышминские вести" Ирина Виноградова. - Раньше людям выставлялись неподъёмные счета за подключение к газу, много жалоб было, и к нам в газету обращались. Сейчас намного легче будет, я считаю. В нашем районе развита сеть магистральных газопроводов, газовики за свой счёт отводы делают к домам, нужно только оборудование в доме установить и всё. - Точно знаю, что заявки от нашего округа были, газ у нас очень востребован, - сообщила Ирина Летемина, редактор сысертской газеты "Маяк". - Раньше в районе газовые трубы прокладывали местные кооперативы, но всё это хозяйство никто должным образом не оформлял, на учёт не ставил. То есть идёт газопровод по огороду у жилого дома, но собственник не имеет к нему никакого отношения. Потом власти провели инвентаризацию и передали сети Газэксу. Порядка стало больше, но счета за подключение всё равно серьёзные были. Думаю, сейчас людям попроще будет. Обязательно сделаем материал на эту тему. - Заявки идут активно, если в конце прошлого года было всего 60, то сейчас порядка 300, - сказала главный редактор ивдельской газеты "Северная звезда" Анна Мехрякова. - В основном это жители микрорайона Кордон, где частный сектор. Там недавно построили новый магистральный газопровод, и у людей теперь есть все шансы за счёт новой программы получить газ. Проекты, насколько мне известно, уже готовы, ждём строительных работ. Обязательно про это напишем. Лишь бы только погода не подвела - суровые северные морозы. Газета "Известия-Тур" на своём сайте написала: "Газ - больная тема. Газификация тормозилась, сельские жители злились... Медсестре из Талицы Надежде Маслаковой газовики выставляли за подключение 670,3 тысячи рублей! До газопровода по прямой 123 метра, критерии для подключения по льготной стоимости соблюдены, но по формальным основаниям ей отказывали раз за разом. Случаев таких много. Требовалось решить вопрос системно для всех, и президент это сделал".

Куда обращаться? Заявку на бесплатную догазификацию можно оформить: на сайте СОЦГАЗ.РФ (портал Газпрома); на портале "Госуслуги"; в офисах газовых компаний по месту жительства (Газэкс, Екатеринбурггаз, Газовые сети, Альфастрой, Газпром газораспределение Екатеринбург). Документы принимаются как в электронном, так и в бумажном виде. Полный перечень документов, газовых компаний и контактных телефонов опубликован на сайте министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области energy.midural.ru. Также можно обратиться в администрацию своего населённого пункта - специалисты дадут разъяснения.

Нужно знать Программа бесплатной догазификации распространяется ТОЛЬКО НА частные жилые дома, расположенные в населённых пунктах, где уже есть магистральные газопроводы. Многоквартирные дома и дома в территориях, где нет магистральных газовых сетей, не могут принять участие в программе Право собственности на индивидуальный жилой дом должно быть оформлено до 21 апреля 2021 года Бесплатное строительство газоотводов выполняется независимо от расстояния между магистральным газопроводом и земельным участком собственника жилого дома (может быть и 10 метров, и 500!) Если при оформлении заявки житель не предоставляет полный пакет документов, газовики вернут заявку на доработку. На это даётся 20 дней. Если собственник дома не успевает в этот срок, ему придётся подавать заявку заново.