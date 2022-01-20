Финансирование программы развития Верхней Пышмы увеличили на 800 млн рублей

Большая часть дополнительных средств будет направлена в сферу ЖКХ. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма. На улучшение территории выделили ещё 800 млн рублей.

Точная сумма дополнительного финансирования составляет 792,2 млн рублей. Большая часть этих средств пойдёт на развитие в сфере ЖКХ, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В 2022–2024 годах на выделенные деньги планируется построить и реконструировать котельные и очистные сооружения, например, строительство газовых сетей в посёлках Ромашка и Исеть, реконструкция канализационной станции в селе Балтым и посёлке Исеть. Также в планах – реализовать проекты комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий.

Дополнительные средства направят на ремонт здания Верхнепышминской центральной городской больницы и установку модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов в посёлках Половинный и Сагра. Строительство Дворца самбо в Верхней Пышме продолжится.

В 2023–2024 годах в селе Мостовском построят клуб, а в посёлке Красном – физкультурно-оздоровительный комплекс. Также в обновлённой версии комплексного плана развития: реконструкция автодороги Верхняя Пышма – посёлок Садовый, строительство автодороги к молочному заводу "УГМК-Агро", строительство автодороги по улице Горняков в Верхней Пышме.

Напомним, в Верхней Пышме за счёт концессионного соглашения построят школу № 4 на 1 135 мест.