В Екатеринбурге отремонтируют 25 объектов улично-дорожной сети на туристических маршрутах

В список вошёл участок улицы Куйбышева. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге в этом году планируют провести ремонт 25 объектов улично-дорожной сети. Работы пройдут в рамках подготовки к Универсиаде-2023.

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

"В этом году запланирован ремонт 25 объектов улично-дорожной сети, вошедших в маршруты следования клиентских групп. Их общая протяжённость составит 23 километра, а площадь – 332 тысячи квадратных метров. Также на двух улицах предусмотрена установка новых опор освещения", — говорится в сообщении.

Корреспонденту "Областной газеты" уточнили, что в списке объектов числятся 13 улиц. Администрация города уже разместила муниципальный заказ на проведение работ.

Фото: с сайта мэрии Екатеринбурга

Читайте также:

Правительство РФ выделило Свердловской области почти 1 миллиард на проект деревни Универсиады.