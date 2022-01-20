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Общество / Благоустройство и ЖКХ
20 января 2022, 18:56

В Екатеринбурге отремонтируют 25 объектов улично-дорожной сети на туристических маршрутах

Улица

В список вошёл участок улицы Куйбышева. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге в этом году планируют провести ремонт 25 объектов улично-дорожной сети. Работы пройдут в рамках подготовки к Универсиаде-2023.

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

"В этом году запланирован ремонт 25 объектов улично-дорожной сети, вошедших в маршруты следования клиентских групп. Их общая протяжённость составит 23 километра, а площадь – 332 тысячи квадратных метров. Также на двух улицах предусмотрена установка новых опор освещения", —  говорится в сообщении.

Корреспонденту "Областной газеты" уточнили, что в списке объектов числятся 13 улиц. Администрация города уже разместила муниципальный заказ на проведение работ.

Фото: с сайта мэрии Екатеринбурга

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