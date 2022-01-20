В Екатеринбурге отремонтируют 25 объектов улично-дорожной сети на туристических маршрутах

В Екатеринбурге в этом году планируют провести ремонт 25 объектов улично-дорожной сети. Работы пройдут в рамках подготовки к Универсиаде-2023.
Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
"В этом году запланирован ремонт 25 объектов улично-дорожной сети, вошедших в маршруты следования клиентских групп. Их общая протяжённость составит 23 километра, а площадь – 332 тысячи квадратных метров. Также на двух улицах предусмотрена установка новых опор освещения", — говорится в сообщении.
Корреспонденту "Областной газеты" уточнили, что в списке объектов числятся 13 улиц. Администрация города уже разместила муниципальный заказ на проведение работ.
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