Место для полигона под Екатеринбургом выбирают из шести площадок

Правительство Свердловской области ищет площадку под новый мусорный полигон и сортировочный комплекс под Екатеринбургом. Сейчас рассматривают шесть вариантов.
Об этом рассказал на пресс-конференции первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
"Идёт работа по поиску земельного участка для мусоросортировочного комплекса и полигона в Екатеринбурге. Выбрано шесть площадок", — сказала Алексей Шмыков.
Он добавил, что окончательный вариант скорее всего представят уже в феврале этого года.
Напомним, в октябре 2021 года началась рекультивация Широкореченского полигона. Сейчас в Екатеринбурге действует только один полигон для твердых бытовых отходов — "Северный".
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