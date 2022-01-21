Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
21 января 2022, 13:51

Место для полигона под Екатеринбургом выбирают из шести площадок

Мусор

Сейчас мусор Екатеринбурга утилизируют на одном полигоне. Фото: Алексей Кунилов

Правительство Свердловской области ищет площадку под новый мусорный полигон и сортировочный комплекс под Екатеринбургом. Сейчас рассматривают шесть вариантов.

Об этом рассказал на пресс-конференции первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

"Идёт работа по поиску земельного участка для мусоросортировочного комплекса и полигона в Екатеринбурге. Выбрано шесть площадок", — сказала Алексей Шмыков.

Он добавил, что окончательный вариант скорее всего представят уже в феврале этого года.

Напомним, в октябре 2021 года началась рекультивация Широкореченского полигона. Сейчас в Екатеринбурге действует только один полигон для твердых бытовых отходов — "Северный".

Сюжет

"Мусорная реформа" в Свердловской области
С 1 января по всей России стартовала "мусорная реформа".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.01.2022, 16:16 / Общество
Свердловскую область на пять дней окутает смог
21.01.2022, 15:42 / Общество
В 2021 году в Свердловскую область въехало в три раза больше иностранцев
21.01.2022, 15:02 / Общество
В России установлен рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
21.01.2022, 14:45 / Общество
В Свердловской области выявили 733 заболевших COVID-19
21.01.2022, 14:23 / Общество
Доля местной продукции на рынках Свердловской области заняла лидирующие позиции