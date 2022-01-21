Место для полигона под Екатеринбургом выбирают из шести площадок

Сейчас мусор Екатеринбурга утилизируют на одном полигоне. Фото: Алексей Кунилов

Правительство Свердловской области ищет площадку под новый мусорный полигон и сортировочный комплекс под Екатеринбургом. Сейчас рассматривают шесть вариантов.

Об этом рассказал на пресс-конференции первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

"Идёт работа по поиску земельного участка для мусоросортировочного комплекса и полигона в Екатеринбурге. Выбрано шесть площадок", — сказала Алексей Шмыков.

Он добавил, что окончательный вариант скорее всего представят уже в феврале этого года.

Напомним, в октябре 2021 года началась рекультивация Широкореченского полигона. Сейчас в Екатеринбурге действует только один полигон для твердых бытовых отходов — "Северный".