В Екатеринбурге ищут место для 6-метровой скульптуры атланта

По задумке успех строителей будет олицетворять атлант, который держит на руках небоскрёб. Фото: пресс-служба СРО "Уральское объединение строителей"

В Екатеринбурге установят шестиметровую скульптуру атланта, который держит на руках небоскрёб. Она будет олицетворять труд, силу и мощь строителей.

По проекту атланта будут обрамлять два каменных отпечатка руки. Если одновременно приложить к ним ладони, то в окнах небоскрёба загорится свет. Отмечается, что осветить здание смогут только два человека, так как расстояние между отпечатками слишком большое, рассказали в пресс-службе Уральского объединения строителей.

Сейчас для "Атланта стройки" ищут место. По задумке скульптурная композиция должна появиться рядом со знаковыми для строительства объектами, выражать идею коллективного труда.

Жители Екатеринбурга сами могут предложить площадку для памятника. Заявки горожан ждут с 24 января по 5 февраля 2022 года в WhatsApp на номер +7 982 738-48-32 или в сообществе "Атланты стройки" во ВКонтакте и Facebook. Среди первых заявок числятся центральные места, например, рядом с "Космосом", Дворцом молодежи.

Напомним, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков заявил, что 2021 год стал для региона рекордным по показателям дорожного и жилищного строительства. На Среднем Урале впервые в истории удалось построить за год 2,9 млн квадратных метров жилья.