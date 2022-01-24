В 2022 году Свердловская область получит 4 млрд рублей на догазификацию

Трубы с газом бесплатно проводят к участкам, а к дому доводят коммуникации уже за счёт собственника. Фото: Александр Зайцев

Свердловская область получит дополнительные средства на догазификацию. На 2022 год региону выделили более 4 млрд рублей.

Этого удалось достичь благодаря лоббистским возможностям губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Региональный оператор догазификации в Свердловской области (АО "Газэкс") заключил соглашение с единым оператором газоснабжения (дочерняя структура Газпрома) о выделении более 4 млрд рублей в 2022 году на догазификацию", — говорится в сообщении.

В начале января "Областная газета" сообщала, что в нашем регионе разработан пообъектный план-график социальной газификации. Он сформирован в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Ознакомиться с документом можно на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ.

В конце декабря наше издание писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о расширении программы газификации в регионе. Впервые в истории Среднего Урала план развития газовой инфраструктуры утвердили на 10 лет. Ранее эта программа устанавливалась на 5 лет.

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