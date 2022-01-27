В Сухом Логе и Сысерти модернизируют газораспределительные станции

Модернизация позволит увеличить газовый поток в городах. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области обновят две газораспределительные станции (ГРС). Модернизированные объекты появятся в Сухом Логе и Сысерти.

Газпром включил эти станции в свою инвестиционную программу после обращения губернатора Евгения Куйвашева к министру энергетики РФ Николаю Шульгинову. Строительство запланировано на 2023–2025 годы.

"Действующие в этих городах ГРС уже вышли на предел пропускной способности газа и не позволяют увеличить его. Строительство новых ГРС позволит обеспечить возможность подключения к системам газоснабжения не только частного сектора в полном объёме, но и промышленных и сельскохозяйственных предприятий, переводить на газ угольные котельные, развивать многоэтажное строительство, а это повысит инвестиционный потенциал территорий", — рассказали в департаменте информполитики региона.

Напомним, рабочая встреча Евгения Куйвашева и Николая Шульгинова состоялась 26 ноября. Губернатор обратился с просьбой о поддержке при реконструкции дефицитных газораспределительных станций на территории Свердловской области.