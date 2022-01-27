Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
27 января 2022, 15:02

В Сухом Логе и Сысерти модернизируют газораспределительные станции

Газовая коробка

Модернизация позволит увеличить газовый поток в городах. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области обновят две газораспределительные станции (ГРС). Модернизированные объекты появятся в Сухом Логе и Сысерти.

Газпром включил эти станции в свою инвестиционную программу после обращения губернатора Евгения Куйвашева к министру энергетики РФ Николаю Шульгинову. Строительство запланировано на 2023–2025 годы.

"Действующие в этих городах ГРС уже вышли на предел пропускной способности газа и не позволяют увеличить его. Строительство новых ГРС позволит обеспечить возможность подключения к системам газоснабжения не только частного сектора в полном объёме, но и промышленных и сельскохозяйственных предприятий, переводить на газ угольные котельные, развивать многоэтажное строительство, а это повысит инвестиционный потенциал территорий", — рассказали в департаменте информполитики региона.

Напомним, рабочая встреча Евгения Куйвашева и Николая Шульгинова состоялась 26 ноября. Губернатор обратился с просьбой о поддержке при реконструкции дефицитных газораспределительных станций на территории Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.01.2022, 15:09 / Общество
Свердловский Минздрав утвердил список вакантных должностей в больницах
27.01.2022, 15:02 / Общество
В Сухом Логе и Сысерти модернизируют газораспределительные станции
27.01.2022, 14:34 / Политика
Сенат парламента Казахстана отменил пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Совбезе
27.01.2022, 14:31 / Общество
В Екатеринбурге за сутки коронавирусом заразились почти 1000 человек
27.01.2022, 13:44 / Общество
В Карпинске проводят дезинфекцию из-за вспышки африканской чумы свиней