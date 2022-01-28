Екатеринбуржцы примут участие в судьбе набережной на ВИЗе

Застройщик благоустроит участок набережной от улицы Лоцмановых до улицы Плотников. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге благоустроят ещё один участок набережной Исети. Жителям предлагают рассказать, какой они хотят видеть территорию на ВИЗе.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга — главный архитектор города Андрей Молоков. Он уточнил, что речь идёт об участке от улицы Лоцмановых до улицы Плотников.

"Набережная будет общедоступна для всех горожан. Мы считаем, что характер набережной должен быть природный. Там должна сохраниться природная часть береговой линии, должно быть озеленение", — отметил Андрей Молоков.

Сегодня на сайте администрации города стартует опрос. Он поможет сформировать техническое задание, на основе которого разработают эскизный проект. У жителей интересуются, какие зоны они хотят видеть и должна ли набережная сохранить природный характер. Также мнение горожан поможет сформировать функции нового объекта. Опрос продлится до 11 февраля.

Напомним, в Свердловской области также благоустраивают набережные. В Волчанске, где проживают 8,5 тысячи человек, на эти цели готовы выделить 387 миллионов рублей из муниципального бюджета. Ранее в интервью "Областной газете" министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов рассказал о своих любимых проектах благоустройства, в числе которых парк с озером в Волчанске.