На рекультивацию свалок в Екатеринбурге и Арамиле выделят почти полмиллиарда рублей

Речь идёт о полигоне твёрдых бытовых отходов «Широкореченский» в Екатеринбурге и свалке в Арамили. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловские муниципалитеты получат субсидии на ремонт гидротехнических сооружений, обустройство источников нецентрализованного водоснабжения и ликвидацию свалок. В частности, на рекультивацию мусорных полигонов в 2022 и 2023 годах в бюджете предусмотрено 489,5 миллиона рублей.

Речь идёт о полигоне твёрдых бытовых отходов "Широкореченский" в Екатеринбурге и свалке в Арамиле.

"Проекты реализуются в рамках национального проекта "Экология". Рекультивацию объектов планируется завершить в следующем году. После окончания работ площадь земель в Екатеринбурге, подверженных негативному воздействию объектов накопленного вреда, сократится на 23,1 гектара, в Арамиле — на 5,1 гектара", – подчеркнул глава регионального министерства природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

Также с 2022 по 2024 годы на реконструкцию гидротехнических сооружений из федерального бюджета поступит 206 миллионов рублей. На эти средства власти завершат ремонт Верхнетуринского ГТС и начнут ремонт Верхесергинского и Ургинского сооружений.

Ещё 3 гидротехнических сооружения получат поддержку областной казны в размере 229 миллионов рублей. Деньги будут выделены на ремонт ГТС на реке Выя в Нижнем Тагиле, реконструкцию нижней плотины в селе Горный Щит на реке Тёплой и на ремонт гидроузла на реке Полевой в Полевском.

Кроме того, 733,7 тысячи рублей в 2022 году получат 8 населённых пунктов в Сосьвинском и Верхотурском городских округах. Деньги пойдут на обустройство 14 родников, сообщает департамент информполитики Свердловской области.