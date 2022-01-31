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Общество / Благоустройство и ЖКХ
31 января 2022, 10:35

В Екатеринбурге без отопления остались жители шести домов

батареи

Ремонт планируется закончить до 18:00. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге на Химмаше без отопления остались шесть жилых домов на Инженерной улице. Вернуть горожанам тепло планируется к вечеру.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, сегодня ночью на квартальном трубопроводе было выявлено повреждение. Чтобы не допустить порыва из-за похолодания, оформлена заявка на ремонт.

"Сейчас специалисты устраняют повреждение в оперативном порядке, к сожалению, сделать это без ограничений тепла невозможно", — заявили изданию, добавив, что соцобъектов в зоне ограничения нет.

Ремонт планируется закончить до 18:00. В ЕТК отметили, что, учитывая температуру наружного воздуха (по данным сайта Гисметео, на улице -13 градусов), температура в помещении не опустится ниже нормативных 18–20 градусов.

Добавим, в отопительный сезон оперативные бригады и диагностическая служба работают круглосуточно. Это необходимо, чтобы своевременно выявить слабые места и оперативно устранить повреждение.

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Областная газета Свердловской области

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