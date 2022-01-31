И газ пришёл, и чистая вода

Газ есть! (слева направо): глава Атига Татьяна Горнова, областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев и спикер думы Атига Владимир Морозов. Фото: Алексей Кунилов

В посёлке Атиг запустили два новых коммунальных объекта – газопровод и очистные сооружения. Всё прошло в торжественной обстановке, с чаем и угощениями.

Дрова – долой

Новый пятикилометровый газопровод в Атиге связал несколько улиц (1 Мая, Победы, Мира и др.) и многоквартирных домов. Возможность подключиться к газу в общей сложности получили 111 домовладений. Семья Исмаиловых уже завела долгожданное топливо в свой дом. Хозяин Магомед Идрисович пригласил «ОГ» в гости.

– Мы приехали в Атиг 10 лет назад, начали строить дом, газ нам пообещали, но дальше разговоров дело не пошло, – рассказывает глава семьи. – Мы установили твёрдотопливный котёл и отапливали дом дровами, углём. На это уходило больше 30 тысяч рублей в год. Дрова приходилось подкидывать через каждые два часа. Днём нагреешь, а ночью всё остывает, и опять холодно. И готовить приходилось на электроплитке.

Сейчас проблема решена – Исмаиловым дали газ. Хозяйка Любовь Николаевна с гордостью демонстрирует, как на плите из конфорки вырывается голубое пламя. Рядом на столе – пироги.

– Всё утро пекла! Событие такое – гулять будем! – смеясь, говорит женщина. – Совсем другой уровень жизни: теплее стало и уютнее, и постоянно следить, есть ли в котле дрова и уголь, уже не надо.

Соседи – наготове

Как выяснилось, Исмаиловы получили газ по новой программе бесплатной догазификации населённых пунктов, которую в прошлом году инициировал Президент России Владимир Путин. От магистральной сети до земельного участка семьи газ провели бесплатно, а подключение жители оплачивали сами. Сейчас завести газ в дома готовятся соседи Исмаиловых – новый газопровод проходит по всей улице 1 Мая.

– Газификация – наша основная задача, – сообщила глава посёлка Атиг Татьяна Горнова. – За последние три года возможность подключиться к газу получили более 460 домовладений, это 40 процентов от общего числа домов. Но если раньше мы строили газопроводы с участием жителей – наш газовый кооператив собирал средства на проекты, а администрация посёлка пыталась войти с ними в областную программу – то сейчас подводка газа к домам стала бесплатной.

Без ила и примесей

Одновременно с газопроводом в Атиге открылись и новые очистные сооружения. Их построили в 2019–2020 годах, а в 2021-м прошли пуско-наладочные работы.

– Очистные сооружения принимают хозяйственно-бытовые стоки нашего микрорайона Черёмушки, где живут полторы тысячи человек, есть 13 многоквартирных домов, два детских сада, школа и дом культуры, – говорит директор МУП ЖКХ посёлка Наталья Титова. – Старые очистные, построенные ещё в 1970 годы, со своей задачей не справлялись, страдала экология. С вводом современной станции водоочистки вреда окружающей среде уже не будет.

Мощность новых очистных – 370 кубических метров воды в сутки, но пока объект принимает по 200 кубометров воды. Ещё 170 кубов – это стратегический запас на случай появления в посёлке новых жилых домов и социальных объектов, говорят коммунальщики. На станции предусмотрено несколько степеней водоочистки.

Атиг – первый Николай СМИРНОВ, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области: – Посёлок Атиг стал первым в этом году муниципалитетом, где реализованы два важнейших для жителей проекта, и оба – по поручениям Президента России и при поддержке нашего губернатора. Если говорить о бесплатной догазификации, то в Свердловской области уже 8,2 тысячи домовладений получили возможность подключиться к газу. Помимо Атига газификация идёт активно в Ирбите, Нижнесергинском районе, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и других территориях. Что касается очистных сооружений, в Атиге они появились благодаря нацпроекту «Экология». По поручениям президента и губернатора мы должны ежегодно запускать по два-три таких объекта в области, и задача эта выполняется.

Справка «ОГ» Посёлок Атиг (официально – городское поселение) располагается на западе Свердловской области, в 90 км от Екатеринбурга. В посёлке проживают 3,1 тысячи человек, есть многоквартирные дома и частный сектор. На территории работают два детских сада, школа, дом культуры с библиотекой, духовно-просветительский музей при местном храме и другие социальные объекты. В прошлом году посёлок отметил 230-летие со дня основания.

Любовь Исмаилова показывает работу новой газовой плиты Николаю Смирнову. Фото: Алексей Кунилов

Новая станция водоочистки в Атиге пока работает не на полную мощность. Фото: Алексей Кунилов

Вода на станции очищается от ила и примесей специальными фильтрами. Фото: Алексей Кунилов