В 42 домах Екатеринбурга сегодня снизят температуру горячей воды

Аналогичные работы запланированы на завтра, 2 февраля, в Пионерском. Фото: Алексей Кунилов

В 42 домах в микрорайоне Заречном сегодня снизят параметры поставляемых горячей воды и тепла. Это связано с ремонтом трубопровода на магистрали М-29.

Работы в Екатеринбурге уже начались и продлятся до 24:00. Однако в ЕТК пояснили, что специалисты могут завершить их раньше, к 18:00. До вечера в 42 здания, в том числе жилые дома и административные строения ГВС будет подаваться по сниженным параметрам. При этом полного отключения горячей воды и тепла не планируется.

"Ремонтируется трубопровод диаметром 500 мм. Подача ГВС сейчас осуществляется по обратному трубопроводу. Вода идёт пониженной температуры, +45 градусов, это чуть ниже нормативной температуры. Тепло подаётся по затухающей схеме. Повреждение на трубопроводе лучше устранить сейчас, чем дождаться аварии. Специально выбираем тёплые дни, когда для потребителей не будет больших проблем", — рассказали "Областной газете" в пресс-службе ЕТК.

Добавим, что в Екатеринбурге сегодня днём ожидается до -4 градусов.

Аналогичные работы запланированы на завтра, 2 февраля, в Пионерском. В ЕТК пояснили, что служба мониторинга там пока выявляет повреждение.