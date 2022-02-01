ЛЭП в ивдельских посёлках всё-таки починят. Правда, частично

Владимир Михель (справа) - в гостях у жителя посёлка Хорпия Александра Коралёва. Фото: редакция газеты "Северная звезда"

Осенью прошлого года жители посёлков Бурмантово и Хорпия (Ивдельский ГО) поставили местным властям ультиматум: если в их домах не восстановят электроснабжение, они объявят голодовку (см.«ОГ» №184 от 05.10.2021). Дело до реального отказа от пищи, слава богу, не дошло, но ситуация вызвала общественный резонанс. На днях от журналистов ивдельской газеты «Северная звезда» мы узнали: линии электропередачи в посёлках отремонтируют.

Под «крылом» у колоний

Бурмантово и Хорпия – охотничьи посёлки в 80 километрах от Ивделя. Постоянно в них живут около 100 человек. ЛЭП, ведущие к жилым домам, были проложены много лет назад – через болота и тайгу. Сети содержала ГУФСИН – вблизи посёлков действовали исправительные колонии. Но в 1990-е они закрылись, ЛЭП остались бесхозными и администрации Ивдельского ГО пришлось взять их себе на баланс.

Изношенные опоры, арматура и провода на линиях привели к нестабильному электроснабжению посёлков. Стало очевидным, что их нужно менять. Мэрия округа предложила МРСК Урала заняться обслуживанием электросетей, но компания, оценив техническое состояние ЛЭП, запросила большие деньги – 500 млн рублей. Таких средств не нашлось ни у местных чиновников, ни у области, и сельские жители стали заложниками ситуации.

– Конечно, мы понимали, что рано или поздно эту проблему придётся решать комплексно. Но финансовых возможностей не хватало, – сказал глава Ивдельского ГО Владимир Михель.

Сельский вызов

В прошлом году ситуация обострилась. Сельчане заявили, что из-за вечно неработающих холодильников им приходится выбрасывать продукты питания. Так зачем же кушать вообще?! Одна из местных жительниц – Екатерина Субботина-Маркова – в соцсетях написала: «Всю весну, лето и осень люди без электричества!!! Если его и включали, то буквально на несколько часов, а дальше ЛЭП не выдерживает и свет снова гаснет. И дизель-генератор – нерабочий, ни разу не запускался, а расход у него – 60 литров солярки в час! Это же кошмар!»

В письме на имя мэра округа сельчане указали: «В связи с отчаянным положением уведомляем вас о начале голодовки. Голодовку будем держать до конкретного решения наших проблем». Документ попал в руки журналистов издания «Вечерние ведомости», и они выложили его в Интернете… Пока история обрастала подробностями, «ОГ» выяснила: на самом деле ни о какой реальной голодовке речи не идёт (это подтвердили и в полиции, и в медучреждениях). Скандальное письмо – лишь ультиматум.

В посёлки выехала комиссия администрации округа, были выделены деньги – 2 млн рублей – на реконструкцию одного из самых ветхих участков ЛЭП в заболоченной местности. Ремонтные работы планировалось провести с наступлением заморозков, так как в тёплую погоду до участка не добраться. Всё это время электричество в посёлках, хоть с небольшими перебоями, но было.

Своими силами

В этом году, по информации ивдельской газеты «Северная звезда», ремонт электросетей в посёлках продолжится. Корреспондент газеты Константин Терёхин рассказал, что на восстановление ЛЭП будет потрачено 11 млн рублей. Средства в бюджете округа предусмотрены, финансовую помощь муниципалитету оказало правительство региона. Глава территории Владимир Михель вместе с депутатами местной думы и городским прокурором уже обошёл все домовладения в посёлках и поговорил с жителями.

Сам Владимир Давыдович в разговоре с «ОГ» пояснил:

– Этих средств хватит, чтобы заменить опоры ЛЭП на нескольких аварийных участках. Опоры деревянные, многие уже сгнили и упали под тяжестью деревьев. У нас погода сейчас – 30 градусов холода, земля подмёрзла, хочу на снегоходе ещё раз объехать эти участки, чтобы точно составить сметы.

О ремонте всего электрохозяйства речи пока не идёт, говорят в мэрии округа. Протяжённость ЛЭП от Ивделя до Бурмантово и Хорпии составляет ни много ни мало 73 километра. Средств нужно гораздо больше, поэтому власти решили восстанавливать сети поэтапно.

В областном министерстве энергетики и ЖКХ заявили, что администрация муниципалитета идёт верным путём. Передать ЛЭП в концессию или долгосрочную аренду частникам не получится: это заведомо неокупаемый проект, и никто из инвесторов в него не вложится.

– Только за счёт бюджетных средств. То есть ежегодно закладывать деньги и делать по нескольку участков, – сказал глава ведомства Николай Смирнов.