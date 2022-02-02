Свердловская область вошла в десятку самых успешных регионов РФ по социальной догазификации

По состоянию на 1 февраля 2022 года, в Свердловской области подано уже свыше 20 тысяч заявок на догазификацию домовладений. Фото: Павел Ворожцов

Минэнерго России озвучило рейтинг субъектов РФ, которые демонстрируют самые высокие темпы исполнения поручений президента о социальной догазификации домовладений. Свердловская область входит в десятку регионов-лидеров по стране и занимает первое место среди регионов УрФО.

Отметим, что программа социальной газификации стартовала в октябре 2021 года. По состоянию на 1 февраля 2022 года, в Свердловской области подано уже свыше 20 тысяч заявок на догазификацию домовладений. Почти 16 тысяч из них приняли к рассмотрению, договоры заключили по 5 тысячам заявок, к 2,3 тыс. домовладений построили газопроводы, а жильцы 1,1 тысячи домов уже получают газ, сообщает региональный департамент информполитики.

"Оценка регионов идёт по широкому спектру показателей, в том числе по информированности жителей о программе, наличию мер социальной поддержки при покупке внутридомового газопотребляющего оборудования, количеству поданных жителями заявок, заключённых и исполненных договоров", – пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В начале января "Областная газета" сообщала, что на Среднем Урале разработан пообъектный план-график социальной газификации. Ознакомиться с документом можно на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ.

К слову, в 2022 году Свердловская область получит на догазификацию домовладений 4 млрд рублей.