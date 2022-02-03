В Свердловской области обустроят ещё 65 контейнерных площадок для мусора

В регионе оборудуют новые контейнерные площадки. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области в 2022 году обустроят ещё 65 контейнерных площадок. Также для региона закупят 300 мусорных баков.

Таким образом, условия для раздельного сбора мусора будут созданы ещё для 50 тысяч уральцев, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

На заседании правительства, которое прошло сегодня под руководством губернатора Евгения Куйвашева, было принято решение выделить из регионального бюджета 14 млн рублей на эти цели.

Новые площадки появятся в:

Алапаевском муниципальном образовании,

Арамильском городском округе,

Верхней Пышме,

Нижнесергинском муниципальном районе,

Дружининском городском поселении.

По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, системы по раздельному сбору ТКО сейчас внедряются в 29 муниципальных образованиях. Уже построено 27 тысяч контейнерных площадок, почти 10 процентов из них оборудованы под раздельное накопление ТКО.

Напомним, в посёлках Сосьва и Восточный установили 80 новых евроконтейнеров. Ранее в этих населённых пунктах не было оборудованных мест накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО).