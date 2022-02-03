Верхняя Тура получила дополнительно более 300 млн на развитие территории

В Верхней Туре активно идёт благоустройство набережной. Фото: Павел Ворожцов

Власти Свердловской области выделили дополнительные средства на развитие Верхней Туры. Муниципалитет получит ещё более 300 млн рублей.

Комплексная программа развития Верхней Туры рассчитана до 2026 года. Бюджет увеличен на 300 млн 130 тыс. рублей. Такое решение приняло правительство Свердловской области. Включая частные инвестиции, финансирование составит 18,1 млрд рублей.

Дополнительные средства будут направлены на:

строительство здания центра культуры и искусств. Общая стоимость проекта — 219,7 млн рублей. Завершить работы планируется в августе 2023 года;

газификацию и строительство школы на 425 мест;

комплексное благоустройство набережной от центральной городской площади до улицы Молодцова. На финансирование проекта город также получил грант за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

"Кроме того, на территории моногорода компания "Синергия" продолжает реализацию двух инвестиционных проектов по созданию высокотехнологичного деревообрабатывающего производства и нового лесоперерабатывающего предприятия по производству пиломатериала экспортного качества с собственным циклом лесозаготовки", — рассказали в департаменте информполитики региона.

Отмечается, что объём инвестиций в эти проекты оценивается в 9,5 миллиарда рублей, будет создано около 330 рабочих мест.