Свердловские муниципалитеты получат 25 млн рублей на благоустройство и развитие народных промыслов

Три муниципалитета получат безвозмездную помощь из областного бюджета в 2022 году на развитие народных художественных промыслов. Фото: Александр Зайцев

Правительство Свердловской области решило направить более 25 млн рублей в муниципалитеты на благоустройство мест досуга и развитие народных художественных промыслов. Деньги получит в том числе Нижний Тагил, который в этом году отмечает своё 300-летие.

Так, 5,2 млн рублей направят на IV этап создания комплекса "Музейный квартал" с "садом скульптур" у здания Нижнетагильского музея изобразительных искусств. 3,9 млн рублей получит п. Верхняя Синячиха Алапаевского МО на II этап благоустройства парка "Металлург". В Алапаевске 3,8 млн рублей направят на преображение Елизаветинского сквера, в Сысертском ГО 3,3 млн рублей — на туристско-информационный центр и развитие туристской навигации. Кроме того, будут поддержаны проекты в Краснотурьинске и Верхотурье.

Отметим, что три муниципалитета получат безвозмездную помощь из областного бюджета в 2022 году на развитие народных художественных промыслов, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. В Нижний Тагил направят 1,9 млн рублей на второй этап благоустройства территории музея истории подносного промысла "Дом Худояровых". Сысертский ГО получит 500 тысяч рублей на глянцевый журнал, посвящённый промыслам территории. Ещё 450 тысяч рублей будет направлено в Каменск-Уральский на оборудование для участия мастеров в выставках и проведение фестиваля "Город мастеров". Решения закреплены в постановлении областного правительства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил этот год Годом культурного наследия народов России.