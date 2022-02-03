Владимир Якушев заявил о необходимости комплексного подхода к решению проблем ЖКХ

По словам Владимира Якушева, в модернизацию сферы ЖКХ вкладываются большие средства, однако даже их недостаточно для решения всех проблем. Фото: Алексей Кунилов

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев принял участие в работе штаба Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Основной темой заседания стала ситуация в сфере ЖКХ.

Заместитель председателя правительства подчеркнул, что во многих субъектах РФ объекты ЖКХ сильно изношены и это может стать сдерживающим фактором для строительства жилья. Марат Хуснуллин отметил важность ежегодного ремонта не менее 5 % изношенных сетей.

В свою очередь глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что в 2021 году капитальный ремонт коснулся 54 тыс. многоквартирных домов по всей стране, что на 13 % больше, чем годом ранее. Собираемость взносов за капремонт выросла на 0,9 % — с 96,2 % до 97,1 %.

По словам Владимира Якушева, в модернизацию сферы ЖКХ вкладываются большие средства, однако даже их недостаточно для решения всех проблем.

"Проблемы копились десятилетиями, привести в порядок всё разом невозможно. Однако у регионов есть инструменты привлечения в отрасль средств федерального бюджета. Есть ресурсы внутри самой отрасли, связанные с собираемостью платежей и организационными вопросами. Самое главное — заниматься системой ЖКХ комплексно, в непосредственной связке с другими проектами развития территорий", — передаёт его слова пресс-служба полпредства президента в УрФО.

Общая протяжённость коммунальных сетей в Уральском федеральном округе составляет около 300 тыс. километров. Из них 175 тыс. километров приходится на электросети, по 50 и 40 тыс. километров на газовые и водопроводные сети, а также по 20 тыс. километров — на тепловые и канализационные. На 60 % и более изношено около 12,6 % всех коммунальных сетей.

Как ранее писала "Областная газета", замена всех изношенных коммунальных сетей в Свердловской области будет стоить около 31 млрд рублей. В обновлении нуждается более 50 % всех коммуникаций в регионе.