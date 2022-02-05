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Общество / Благоустройство и ЖКХ
5 февраля 2022, 11:47

Часть жителей Уктуса в Екатеринбурге осталась без электричества

включённая лампочка

Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы вернуть электричество в дома жителей. Фото: Нина Георгиева

Сегодня ночью электричество отключилось в восьми многоквартирниках Екатеринбурга. Без света осталась часть жилых домов на пересечении Мраморской и Широкого переулка, Рощинской и Дальневосточной, а также в районе улиц Щербакова — Прониной.

Как сообщили "Областной газете" в "Россети Урал" – Екатеринбург", потребители микрорайона Уктус были обесточены из-за технологического нарушения в сетях. Причиной стало повреждение двух кабельных линий 10 кВ в результате несогласованных буровых работ.

"Энергетики оперативно прибыли на место инцидента и запитали часть жителей по резервной схеме электроснабжения. На месте сложного повреждения ведутся работы по восстановлению электроснабжения у оставшихся потребителей. Для этого энергетики будут выставлять четыре резервных источника электроснабжения и проводить необходимые переключения", — уточнили изданию.

Всего в ликвидации последствий участвует пять бригад и две единицы спецтехники. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы устранить последствия незаконного вмешательства и вернуть электричество в дома жителей. Отмечается, что энергетическая компания проведёт подробное расследование по факту несогласованных работ, чтобы оценить экономический ущерб.

Добавим, на просторах интернета также появилась информация о том, что жители Уктуса остались без отопления и ГВС. За комментарием мы обратились в ЕТК. Там "ОГ" заявили, что отключений не было.

Напомним, 2 февраля несанкционированные работы привели к частичному нарушению электроснабжения Ленинского района Екатеринбурга. Однако без света горожанам пришлось сидеть всего восемь минут.

Областная газета Свердловской области

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