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Общество / Благоустройство и ЖКХ
6 февраля 2022, 09:14

В Екатеринбурге вернули свет в дома на Уктусе

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Без света около суток оставалась часть жилых домов на Уктусе. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге завершили аварийно-восстановительные работы и вернули электроснабжение в дома жителей микрорайона Уктус. Отключение произошло из-за проведения несогласованных работ сторонней организацией.

В результате были повреждены 4 кабельные линии 10 кВ. Это нанесло серьёзный ущерб как энергокомпании, так и жилой инфраструктуре микрорайона, рассказали "Областной газете" в "Россети Урал" – Екатеринбург".

"Энергетики оперативно прибыли на место для ликвидации последствий, однако из-за тяжести повреждения работы проводились весь день. На текущий момент все потребители запитаны. Энергетики напоминают, что халатное отношение организаций к процессу согласования строительных работ в охранных зонах электрических сетей влечёт за собой риск массовых отключений электроэнергии в жилых домах и объектах социального значения. Кроме того, это несёт прямую угрозу здоровью и жизни производителя несогласованных работ", — сообщили в компании.

Всего в ликвидации последствий аварии участвовали пять бригад и две единицы спецтехники. Без света около суток оставалась часть жилых домов на пересечении Мраморской и Широкого переулка, Рощинской и Дальневосточной, а также в районе улиц Щербакова — Прониной.

Областная газета Свердловской области

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