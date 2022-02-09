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Общество / Благоустройство и ЖКХ
9 февраля 2022, 12:58

Благоустройство Мало-Истокского лесопарка в Екатеринбурге завершится в 2022 году

Мало-Истокский лесопарк

Всего на обновление парка будет потрачено 11,5 млн рублей. Фото: Яндекс.Карты

В 2022 году власти Екатеринбурга планируют завершить благоустройство Мало-Истокского лесного парка, которое было начато в 2021 году в рамках нацпроекта "Экология". Всего на обновление парка будет потрачено 11,5 миллиона рублей.

Подрядчики, которые занимаются благоустройством лесопарка, должны придать территории современный вид и обустроить безопасную среду, сохранив при этом естественный облик места. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов напомнил, что Мало-Исетский лесопарк — одна из старейших и наиболее охраняемых природных территорий региона, которая раскинулась на 10,8 гектара.

"В прошлом году здесь отремонтирована центральная аллея с заменой асфальтового покрытия, восстановлена дорожно-тропиночная сеть, сделана площадка для отдыха. В этом году планируется заменить входную группу, восстановить ограждение, установить скамейки, урны, чтобы здесь было приятно и безопасно находиться в любое время года", — отметил министр.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, обновление парка осуществляется на уже действующей территории и без вырубки деревьев. Работы по благоустройству возобновятся в тёплый период и будут завершены до конца года.

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Областная газета Свердловской области

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