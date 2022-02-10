В этом году во дворах Екатеринбурга обновят семь спортивных площадок

В перечень площадок, которые планируется отремонтировать, вошли и хоккейные корты. Фото: Павел Ворожцов

В 2022 году в Екатеринбурге отремонтируют семь спортивных площадок, расположенных на придомовых территориях. Их обновят в рамках третьего этапа проекта "Спорт в каждый двор".

Расположены эти площадки во дворах уральской столицы по адресам: улица Крауля, 87; улица Таватуйская, 11; улица Данилы Зверева, 34; улица Амундсена, 61; улица Испытателей, 15; улица Индустрии, 32; улица Мраморская, 38. Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, при составлении перечня учитывались пожелания жителей города.

Как сказал главный инженер МКУ "Управление заказчика по капитальному ремонту" Вячеслав Дёмин на заседании рабочей группы городской думы Екатеринбурга по вопросам развития дворового спорта, общий объём благоустройства площадок составит две тысячи квадратных метров. В том числе речь идёт о хоккейных кортах с покрытием из искусственной травы и игровых футбольных полях. При этом все плоскостные сооружения предстоит осветить и оснастить необходимым оборудованием.

По словам начальника управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмилы Фитиной, ремонт площадок планируется завершить к 1 октября 2022 года. Как она подчеркнула, в данный перечень вошли и спортивные объекты, расположенные на отдалённых территориях Екатеринбурга. В целом, все названные площадки популярны среди местных жителей. Ведь так удобно, когда ты можешь заниматься спортом рядом с домом.

3 февраля "Областная газета" писала, что Свердловская область выделила субсидии сёлам на преображение по программе благоустройства городов.