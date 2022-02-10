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Общество / Благоустройство и ЖКХ
10 февраля 2022, 10:05

В Нижнем Тагиле стартовал капремонт Привокзальной площади

Instagram Владислава Пинаева

Комплексное благоустройство Привокзальной площади поддержал губернатор Евгений Куйвашев. Фото: страница в Instagram Владислава Пинаева

Реконструкцию Привокзальной площади в Нижнем Тагиле планируют завершить ко Дню города. Работы там уже стартовали.

В будущем на площади разместят стелу "Город трудовой доблести". Её украсят герб города и указ президента РФ о присвоении почётного звания. Ранее был показал дизайн-проект 17-метровой гранитной стелы, подготовленный Российским военно-историческим обществом.

Кстати, звание "Город трудовой доблести" президент России Владимир Путин присвоил Екатеринбургу и Нижнему Тагилу 2 июля 2020 года. В середине ноября 2021 года в городе завершилось строительство 18-метрового нового въездного знака. Он обошёлся в 10,5 млн рублей. Там также есть надпись "Город трудовой доблести".

"Вокзал — ворота в город, площадь — первое, что гости видят, приезжая в Нижний Тагил. Комплексное благоустройство Привокзальной площади поддержал губернатор Евгений Куйвашев", — отметил мэр города Владислав Пинаев в Instagram. По его словам, работы, которые планируется завершить к 300-летию города, начали со сноса старых зданий. На их месте появится парковка для общественного транспорта и автобусная остановка.

Как уточнили в пресс-службе администрации муниципалитета, капремонтом занимается МУП "Тагилдорстрой". Сейчас предприятие завершает оформление схемы организации дорожного движения. При этом план ремонта разрабатывается таким образом, чтобы не создавать тагильчанам трудностей с передвижением по городу. С 14 февраля до середины апреля МУП планирует отремонтировать центр площади и пустить основной транспортный поток по ул. Садовой.

"Крайние дороги будем закрывать только для строительства парковок и пешеходных зон. Где-то, может, будут какие-то сужения при обустройстве ливневой канализации, но движение останавливаться не будет", — сказал директор МУП Игорь Васильев.

Областная газета Свердловской области

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