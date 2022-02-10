Нижний Тагил украсят 250 тысяч цветущих растений

В этом году городские улицы украсят 22 вида декоративных растений. Фото: Галина Соловьёва

В год 300-ления Нижнего Тагила в городе высадят более 250 тысяч цветущих растений. Общая площадь обустроенных клумб, разделительных полос и вазонов превысит 6000 квадратных метров.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, в мае и июне яркие насаждения украсят Театральный и Гвардейский бульвары, Курган памяти, сквер Рабочей молодёжи, площадь Танкостроителей и другие общественные места.

Там появятся бальзамины, колеусы, цинерарий, бархатцы, львиный зев, маргаритки, настурции, сальвии, алиссиумы, агератумы, бегонии и вербены. Наряду с однолетними растениями на клумбах можно будет увидеть декоративные злаковые и многолетние травы. Всего в этом году городские улицы украсят 22 вида декоративных растений.

В тепличном хозяйстве Нижнего Тагила приступили к посеву цветочной рассады. Первая партия уже взошла, вторую часть посадочного материала посеют в конце февраля — начале марта, чтобы через три месяца молодые растения были готовы к высадке в открытый грунт.

Напомним, посадочный материал готовится в теплице питомника Горзеленхоза. В прошедшем году её отреставрировали — заменили поликарбонатное покрытие, стеллажи и отремонтировали фундамент, а также установили постоянную линию энергоснабжения, смонтировали газопровод и газовое оборудование. В планах на текущий год — ремонт подсобных помещений ещё одной теплицы.

Добавим, в этом году Нижний Тагил отметит 300-летие. Горожан ждёт фестиваль "Говорит Тагил!" и трёхдневный праздник, на который пригласили группу "На-На".

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