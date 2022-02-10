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Общество / Благоустройство и ЖКХ
10 февраля 2022, 13:16

Четыре дома в Екатеринбурге отказались от участия в программе КРТ

Снос домов на Эльмаше

По итогам 2021 года в зоны КРТ попали три квартала на Эльмаше и Уралмаше. Границы одной из площадок будут изменены. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге огласили результаты голосования жителей по включению их домов в программу комплексного развития территории. Четыре дома на Эльмаше отказались от этого.

Речь идёт о домах на Шефской, 10/Краснофлотцев, 34, Краснофлотцев, 36, Донской, 7 и Шефской, 47. Их исключат из программы.

"Жители приняли решение не входить в состав КРТ. Мы уважаем мнение жителей. Границы площадки по улице Краснофлотцев будут изменены. Готовится новый мастер-план, он будет направлен на согласование в Минстрой", — рассказал на сегодняшнем брифинге замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Григорий Сурганов. Он отметил, что повторной беседы с гражданами проводиться не будет.

По словам Григория Сурганова, причиной нежелания участвовать в КРТ могли послужить неизвестные лица, которые, вероятно, ходили по квартирам и дезинформировали граждан о сути программы.

Отметим, что две площадки — в Суворовском переулке и на улице Баумана — вошли в программу КРТ, голосовавшие жильцы поддержали это на 100 %. К процедуре аукционов там приступят в марте. Будет определён девелопер, который сможет развивать территорию.

Напомним, по итогу 2021 года в зоны КРТ попали три квартала на Эльмаше и Уралмаше: Краснофлотцев – Донская – Корепина – Шефская с 20 домами; Баумана — Шефская — Энтузиастов с 13 домами; Донбасская — Черниговский — Суворовский с 10 домами. "Областная газета" съездила к жильцам и выяснила, что они не просили их расселять. Также журналисты издания побывали на первом собрании и узнали, какие вопросы беспокоили людей.

В 2022 году в зону КРТ в Екатеринбурге могут попасть не менее пяти площадок.

Областная газета Свердловской области

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