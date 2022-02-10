Свердловские власти предлагают снизить налог для газораспределительных организаций

Законопроект предусматривает налоговые преференции для организаций, занимающихся распределением газового топлива. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня правительство Свердловской области внесло поправки в закон о налоге на имущество организаций. Речь идёт о снижении на 50 % данного налога для предприятий, которые обеспечат подвод газа к жилым домам.

Как сообщает департамент информполитики региона, законопроект предусматривает налоговые преференции для организаций, занимающихся распределением газового топлива. Воспользоваться ими могут объекты, созданные в рамках реализации региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства и поставленные на баланс с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

По предварительной оценке областного министерства экономики и территориального развития, ожидается, что такая мера даст возможность привлечь в этот период в рамках плана социальной газификации порядка 7,7 миллиарда рублей инвестиций.

Законопроект направят на рассмотрение депутатам регионального заксобрания.

В конце прошлого месяца "Областная газета" писала, что в 2022 году Свердловская область получит 4 миллиарда рублей на догазификацию. В начале января мы сообщали, что разработан пообъектный план-график социальной газификации. Он сформирован в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. Ознакомиться с документом можно на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ. Кроме того, в конце декабря наше издание рассказывало, что губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о расширении программы газификации в регионе. Впервые в истории Среднего Урала план развития газовой инфраструктуры утвердили на 10 лет. Ранее эта программа устанавливалась на 5 лет.